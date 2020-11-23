Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему
Архієпископ Логін заявив, що "церква не може просто спостерігати геноцид білорусів"
Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Це сталося у неділю, 22 листопада, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада).
На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав "Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку - диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського".
"Благочестивий білоруський народ зараз переживає важкий час, коли за наказом самозванця - колишнього президента Лукашенка, одержимого дияволом... Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирним населенням на вулицях і в тюрмах в столиці Мінську і в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи й продовжуючи богобоязливий політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді", - йдеться в тексті відлучення від церкви.
Архієпископ Логін також підкреслив, що "церква - духовний неполітичний інститут, навчальну паству боротися за правду", та "вона не може просто спостерігати геноцид білорусів".
За матеріалами Zaxid.net.