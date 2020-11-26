COVID-19: у Німеччині до 20 грудня продовжили обмеження

У Німеччині продовжили карантинні обмеження до 20 грудня. Карантин мав бути скасований в кінці листопада, але через зростання числа хворих на коронавірус, його продовжили.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Поки карантин точно продовжили до 20 грудня.

"Але ми згодні з тим, що через високе число заражень їх (обмеження - ред.) потрібно буде зберегти й до початку січня", - сказала Меркель. На різдвяні канікули планують зробити послаблення.

У торгових центрах і магазинах на 10 квадратних метрів площі можна буде пускати одного відвідувача.

З початку грудня будуть дозволені приватні зустрічі тільки складом не більше п'яти осіб з двох сімей. На період з 23 грудня по 1 січня, тобто на всі різдвяні свята і напередодні Нового року, правила тимчасово пом'якшать: в цей період буду дозволені зустрічі з максимум десятьма людьми, незалежно з яких сімей.

За останню добу в Німеччині було зафіксовано 16 760 хворих, сьогодні виявили рекордний добовий приріст смертей від COVID - 323 людини померли.

З 2 листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Раніше в Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він буде діяти з 6 жовтня до 17 січня.