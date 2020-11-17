Євросоюз уклав п'ятий контракт на постачання вакцини проти COVID-19.

Європейський союз уклав договір на придбання 225 тис. доз вакцин у фармацевтичної компанії CureVac. Про це 17 листопада повідомила пресслужба Єврокомісії на своїй сторінці у Twitter.

"Ми оголошуємо про нову угоду з європейською фармацевтичною компанією CureVac за кілька днів після підписання контракту з BioNTech і Pfizer", - повідомили у відомстві.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це вже п'ятий контракт ЄС на постачання вакцин. Раніше вже домовилися з AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV і BioNtech - Pfizer. Зараз також ведуть переговори з компанією Moderna.

Загалом ЄС уже зобов'язався закупити понад 1,2 млрд доз вакцини проти коронавірусу. Загалом у країнах - членах Європейського союзу проживає трохи менше ніж 500 млн осіб.

Інша американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила 16 листопада про успішне завершення другої фази клінічних досліджень у середині липня. У ній брало участь 45 осіб віком від 18 до 55 років. Третя, фінальна, фаза випробувань mRNA-1273 стартувала 27 липня. Ця вакцина продемонструвала 94,5% ефективності. Компанія планує до кінця 2020 року виробити 20 млн доз для доправлення у США і від 500 млн до 1 млрд доз 2021-го - для продажу в інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 у межах Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) у другому кварталі 2021 року. Більшість експертів вважає, що вакцина буде широко доступною лише із середини 2021 року.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 3 листопада, у світі 47 виробників вакцини проти COVID-19 є кандидатами на клінічну оцінку виробленої вакцини. Доклінічні випробування проводить 155 компаній.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За матеріалами Гордон.