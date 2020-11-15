Коронавирус в Италии возник еще летом 2019 года

Об этом говорят данные исследования Национального института рака IRCCS Миланского фонда.

В сентябре 2019 года 14% добровольцев, которые приняли участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу, который, вероятно, существовал в Италии еще летом. Об этом сообщило издание Corriere della Sera, передает 112.

"Мы знали, что все началось не в Китае в декабре, но теперь исследования, опубликованные в ноябре с подписью директора Национального института рака в Милане Джованни Аполоне, сообщают нам нечто совершенно неожиданное: в сентябре 2019 года 14% выборки добровольцев, которые приняли участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу. Другими словами, SARS-Cov-2 циркулировал в Италии задолго до февраля и, вероятно, с лета 2019 года", - отметили ученые.

Инфекцию обнаружили в 13 регионах страны. В частности, в Ломбардии, Пьемонте, Лацио, Тоскане и Венетто. Все началось в контексте скрининга рака легких "Улыбка", который проходил с сентября 2019 года по март 2020 года. В нем приняли участие 959 добровольцев. Участникам проводили спиральную компьютерную томографию легких и брали анализ крови. 111 образцов из 959 были положительными на иммуноглобулин G (16 случаев) или на иммуноглобулин M (97 случаев). Также отмечается, что уже с ноября 2019 года многие врачи общей практики стали сообщать о появлении тяжелых респираторных симптомов у людей пожилого возраста с атипичным двусторонним бронхитом, который при отсутствии новостей о новом вирусе был связан с агрессивными формами сезонного гриппа.

"Теперь мы можем сказать с еще большей уверенностью: это был не грипп, а первые признаки Covid-19, новой болезни, которую никто не заметил до поздней тревоги, которую Китай запустил в конце декабря", - сообщили исследователи.