Нідерланди ввели локдаун на Різдво і Новий рік

Нідерланди запроваджують локдаун до 19 січня через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це оголосив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Укрінформ з посиланням на NOS.

"Нідерланди закриваються", - заявив Рютте.

За його словами, локдаун починає діяти вже сьогодні вночі й триватиме до 19 січня.

На святкування Різдва 24, 25 та 26 грудня нідерландці зможуть запрошувати додому до 3 гостей на день (ідеться про осіб віком від 13 років).

Також закриваються магазини, де продають товари не першої необхідності. Супермаркети, заправки й аптеки продовжать працювати.

Люди, робота яких передбачає фізичний контакт з клієнтом, мають призупинити свою діяльність. Виняток зроблено лише для медичних працівників.

Школи у Нідерландах переходять на дистанційне навчання.

У Нідерландах від початку пандемії на COVID-19 захворіло 621 944 особи, з них померли 10 082. За останню добу в країні з населенням 17,1 млн людей виявлено 8457 інфікованих.