Парламент Туреччини схвалив відправку військових в Азербайджан

Парламент Туреччини схвалив пропозицію президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана про відряджання турецьких військових в Азербайджан. Відповідно до статті 92 Конституції Туреччини, термін дії місії може скласти один рік.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

В тексті документа прописані умови спільної заяви по Нагірному Карабаху, а також вимогу офіційного Баку з формування Спільного центру Туреччини і Росії з моніторингу за режимом припинення вогню.

"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі будуть діяти військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі.

Адміністрація Ердогана визначить рамки місії, чисельність персоналу і терміни її дії.

Нагадаємо, за умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія. Також буде працювати моніторинговий центр Росії й Туреччини, який буде контролювати дотримання перемир'я.

Раніше стало відомо, що Азербайджан дозволив Вірменії відтермінувати виведення військ з одного району в Карабасі. За матеріалами РБК-Україна.