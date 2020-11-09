Pfizer оголосила про успішне завершення третьої фази випробувань вакцини від коронавірусу

Американська компанія Pfizer повідомила, що вакцина від коронавірусу, яку вона розробляла, показала 90% ефективність під час третьої фази клінічних випробувань, пише AFP.

Компанія зазначає, що вакцина Pfizer і BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань, інформує "Настоящее Время".

"Це означає, що ми на один крок ближче до того, щоб потенційно надати людям в усьому світі такий необхідний прорив, який допоможе покласти край цій глобальної пандемії", - йдеться в пресрелізі.

У Pfizer зазначили, що на підставі цих результатів вони поки не можуть подати заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), щоб отримати дозвіл на її використання. За даними компанії, їм необхідні додаткові дані про безпеку, тому вони продовжать збирати їх в рамках клінічних досліджень.

Виконавчий директор компанії Альберт Бурла раніше говорив, що компанія розраховує підбити підсумки частини випробувань і дізнатися, чи ефективна створена вакцина, до кінця жовтня. Заявка на використання вакцини може бути подана регуляторним органам вже на третьому тижні листопада. До цього моменту компанія розраховує упевнитися в безпеці застосування препарату, вказав він.

У випробуваннях вакцини Pfizer беруть участь близько 44 тисяч добровольців.

За даними ВООЗ, зараз в розробці знаходяться сотні різноманітних препаратів від коронавірусу. В організації зазначають, що вакцина повинна пройти три фази клінічних випробувань, проте до третьої фази випробувань дійшли близько десяти вакцин з різних країн.

9 вересня фармацевтична компанія AstraZeneca Plc призупинила глобальні випробування експериментальної вакцини проти коронавірусу. Таке рішення було прийнято добровільно через незрозумілі хвороби одного з учасників досліджень. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок в інтерв'ю телеканалу Sky News казав, що влітку випробування також ставилися на паузу, але все вирішилося без проблем.

У Росії без проведення третьої фази клінічних випробувань зареєстрували дві вакцини від коронавірусу: вакцину Sputnik V Центру імені Гамалії і вакцину "ЕпіВакКорона" новосибірського центру "Вектор".

Першу партію вакцини Sputnik V вже випустили в цивільний обіг, разом з цим йде третя фаза клінічних випробувань. В кінці жовтня директор Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що деякі добровольці, які беруть участь у випробуваннях вакцини Sputnik V, отримали позитивний результат тесту на коронавірус. За матеріалами Крим.Реалії.