США запровадили санкції проти Туреччини через купівлю російських С-400

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у санкційні списки ряд турецьких чиновників та один з державних органів країни через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

У санкційний список внесені Директорат оборонної промисловості Турецької Республіки та його президент Ісмаїл Демір, а також троє інших турецьких чиновників.

У повідомленні зазначається, що мова йде про CAATSA - закон "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій".

"Сьогоднішні дії посилають чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати не миритимуться зі значними угодами з російським оборонним і розвідувальним секторами", - йдеться в заяві держсекретаря Майка Помпео, передає агентство AFP.

Він також закликав Анкару вирішити це проблемне питання в координації з Вашингтоном.

У вересні минулого року Туреччина отримала всі компоненти другої батареї російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Усього за контрактом Анкара має отримати від Москви чотири дивізіони зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, Росія розпочала постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини в липні. Контракт між країнами на постачання ЗРК С-400 був підписаний наприкінці 2017 року. Пізніше глава корпорації "Ростех" Сергій Чемезов повідомив, що мова йде про чотири дивізіони С-400 на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

На початку червня 2019 року постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчинсон заявив, що Туреччина повинна зробити вибір між російськими ЗРК С- 400 і американськими винищувачами F-35. У США побоюються, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США вивчає питання запровадження санкцій проти Туреччини через придбання російських С-400. За матеріалами LB.ua