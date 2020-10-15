У Польщі продовжили арешт ексголові "Укравтодору" Новаку

Окружний суд у Варшаві продовжив на три місяці арешт ексголові "Укравтодору", колишньому міністру транспорту Польщі Славоміру Новаку. Про це повідомляє агентство РАР із посиланням на адвоката Новака Антонія Каня- Сенявського.

Він розповів, що суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження тимчасового арешту Новаку, захист має намір опротестувати це рішення.

Адвокат підкреслив, що його клієнт не визнає обвинувачень, висунутих проти нього.

Новака і ще двох осіб затримали 20 липня в Польщі за підозрою в корупційних злочинах. За версією слідства, діяльність організованої злочинної групи мала транскордонний характер. Пізніше затримали ще трьох фігурантів справи. Розслідування проводять правоохоронні органи України та Польщі.

Прокуратура у Варшаві висунула Новаку обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей й одержанні майнових вигод. У прокуратурі розповіли, що внаслідок махінацій у 2016-2019 роках Новак отримав понад 1,3 млн злотих (приблизно $346 тис.).

За словами в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, Новака підозрюють у тому, що він брав хабарі з компаній за продовження строків ремонту або будівництва доріг в Україні та розв'язання проблем зі штрафними санкціями.

22 липня Новака заарештували на три місяці. Також, за інформацією Polsat News, на три місяці заарештували підприємця із Гданська Яцека П. і представника польської компанії Олександра Д., а до Даріуша С., колишнього керівника військового підрозділу Grom, суд застосував умовний арешт.

Загалом, за даними Національного антикорупційного бюро України, у справі фігурує шестеро осіб, зокрема Новак, усіх їх повідомили про підозру.

Ексміністр транспорту Польщі Новак став в.о. голови "Укравтодору" в жовтні 2016-го. Тоді саме він набув українського громадянства. У вересні 2019 року Новак подав у відставку.

За матеріалами Гордон.