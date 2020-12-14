В Анкарі назвали рішення США про запровадження санкцій несправедливим

В Анкарі засудили запровадження Вашингтоном санкцій проти Туреччини та закликають США виправити цю "серйозну помилку".

Відповідну заяву поширило МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми засуджуємо і відкидаємо рішення про введення односторонніх санкцій проти Туреччини, яке сьогодні оголосили США в контексті придбання Туреччиною систем протиповітряної оборони С-400", - йдеться в заяві.

У МЗС Туреччини наголошують, що твердження США про те, що системи С-400 поставлять під загрозу системи НАТО, не мають технічного обґрунтування.

"Туреччина неодноразово пропонувала вирішити це питання об'єктивно, реалістично та політично неупереджено через робочу групу за участю НАТО. Тому те, що США вдалися до односторонніх санкцій, відмовившись від нашої пропозиції вирішити це питання шляхом діалогу та дипломатії, як належить двом союзникам, є абсолютно безглуздим", - йдеться в документі.

В Анкарі заявляють, що умови, які змусили Туреччину придбати у РФ системи С- 400, "добре відомі" й президент США Дональд Трамп неодноразово визнавав цей крок виправданим.

Наголошується також, що Туреччина вживатиме необхідних кроків проти застосування санкцій та закликає США "переглянути це несправедливе рішення" та "якомога швидше виправити цю серйозну помилку".

Як повідомлялося, Вашингтон сьогодні оголосив про запровадження санкцій проти Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у Росії відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA).