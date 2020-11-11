Зеленський хоче провести аудит впроваджених реформ, щоб вирішити конституційну кризу

Президент Володимир Зеленський запропонував провести аудит всіх впроваджених в Україні реформ, оскільки, на його думку, це допоможе вирішити конституційну кризу в Україні.

Про це, як повідомляє пресслужба Офісу президента України, глава держави заявив на засіданні оновленої Комісії з питань правової реформи.

Зеленський пояснив, що аудит допоможе виправити помилки, допущені в реформах, і узгодити законодавство з Конституцією.

"Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Тільки маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки і створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно- правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії", - заявив президент.

Він також додав, що причиною конституційної кризи в Україні стала відсутність належного регулювання, його неповнота і нечіткість деяких аспектів діяльності судової влади.

"Я чекаю від комісії дієвих рішень і конкретних шляхів виходу - як з сучасного конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційною платформи - За життя" щодо відповідності Основному Закону ряду положень антикорупційної реформи.

КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив повноважень НАПКА.

НАПКА засумнівався в об'єктивності суддів і заявило про конфлікт інтересів в їх діях: вони визнали неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, за якою їх самих могли залучити до відповідальності.

На екстреному засіданні РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, були прийняті рішення знову відкрити реєстр е-декларацій, а також внести в Раду невідкладний законопроєкт "Про відновлення доброчесності конституційного судочинства". Вигодонабувачами скандального рішення КСУ Зеленський назвав олігархів і агентів впливу РФ.

За матеріалами ZN.ua