Максим Степанов: Кожен українець через контакт-центр МОЗ зможе викликати мобільну бригаду

Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я України із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 вдосконалюється новими послугами. Зокрема, завтра у тестовому режимі буде додана функція залишення запиту на виїзд мобільної бригади.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Завтра ми запускаємо можливість залишити запит на виїзд мобільної бригади в тестовому режимі. Надалі - на постійній основі", - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, для цього було сконтактовано з усіма закладами охорони здоров'я. Зокрема, заклади визначили відповідальних осіб, щоб дуже швидко можна було передати їм запит на виклик мобільної бригади. Окрім того, найближчим часом через контакт-центр планується запустити можливість консультації з сімейними лікарями.

"Через велике навантаження на сімейних лікарів ми почали новий набір лікарів, які зможуть надавати консультації через контакт-центр. Я думаю, що скоро все завершимо, і будь-яка людина зможе отримувати таким чином консультацію сімейного лікаря", - підкреслив Міністр.

Водночас Максим Степанов нагадав про необхідність дотримуватись усіх правил протиепідемічної безпеки та карантинних заходів, встановлених в країні. Нагадаємо, 2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Тепер, щоб отримати вичерпну інформацію, яка стосується лікування та діагностики COVID-19, варто лише зателефонувати за номером 0-800-60-20-19. За матеріалами moz.gov.ua