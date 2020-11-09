На Донбасі відновлюють пропуск через всі КПВВ

Всі КПВВ повинні запрацювати 10 листопада

При в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток Дій вдома або обсервацію.

На Донбасі з 10 листопада відновлюється пропуск громадян через всі сім наявних контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). З них КПВВ Щастя і Золоте є новими, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у понеділок, 9 листопада.

"Починаючи з 8:00 10 листопада, відповідно до рішення командувача Об'єднаних сил, у всіх КПВВ в районі проведення операції Об'єднаних сил відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування", - йдеться в заяві.

Так, буде здійснюватися пропуск через КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка та Майорське в Донецькій області, а також через пункти Станиця Луганська, Щастя і Золоте в Луганській області.

Пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щодня з 8:00 до 18:00. При цьому громадяни повинні будуть пройти температурний скринінг, а також перебувати в захисній масці та дотримуватися дистанції.

Також при в'їзді на підконтрольну територію громадяни повинні дати згоду на проходження самоізоляції через додаток Дій вдома або обсервацію.

Нагадаємо, рішення про створення нових КПВВ - у Щастя і в Золотому - було прийнято 22 липня під час зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Будівництво КПВВ у Щастя почалося в кінці вересня.

Також повідомлялося, що на КПВВ Донбасу продовжили протиепідемічні обмежувальні заходи до кінця року. За матеріалами Корреспондент.net