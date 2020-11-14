Очільник МОЗ Максим Степанов захворів на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid- 19. Як повідомила пресслужба МОЗ ввечері у суботу, 14 листопада, очільник МОЗ наразі перебуває на самоізоляції вдома звідки продовжить працювати дистанційно.

"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на Covid-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати у звичайному режимі, але дистанційно", - зазначив очільник МОЗ.

Степанов також закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

"Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові", - наголосив Максим Степанов.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Також коронавірус виявили в міністра фінансів Сергія Марченка, він перебуває на лікарняному.

10 листопада повідомлялося про коронавірус у міністра оборони Андрія Тарана.

11 листопада на самоізоляцію пішов спікер парламенту Дмитро Разумков та голова МінТОТ Олексій Резніков, у яких також діагностували ковід. 12 листопада на коронавірус захворів віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. За матеріалами Zaxid.net