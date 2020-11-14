Перший український препарат від COVID-19 "Біовен" включили в протоколи лікування

В Україні завершилися клінічні випробування препарату від COVID-19 "Біовен" (імуноглобулін) на основі плазми людей, які перехворіли на коронавірус. Про це повідомив керівник і співвласник компанії Костянтин Єфименко в Facebook в суботу, 14 листопада.

За його словами, компанія "Біофарма" першою в світі почала і завершила клінічні випробування, на сьогодні препарат уже включений в протокол лікування COVID-19. Він також зазначив, що використання "Біовен" в комплексі терапії пневмонії, викликаної SARS-CoV-2, COVID-19 в порівнянні зі стандартною терапією, дозволяє досягти статистично достовірних переваг за такими параметрами. Зокрема, це скорочення летальності в чотири рази - з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання поліпшення з 9 до 5 днів і скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару на 3-5 днів.

Відзначимо, дослідження препарату проводилися на базі семи лікарень в Івано- Франківську, Білій Церкві, Львові, Одесі, Тернополі, Вінниці, Луцьку та двох - у Києві.

Раніше ZN.UA писало про ефект "Біовену"; про ризики при переливанні плазми крові; про проблеми з концентрацією необхідного обсягу матеріалу від перехворілих на ковід; про те, як компанія буде з цим справлятися, і в чому їй можуть допомогти держава і громадяни. За матеріалами ZN.ua