Пішов з життя Армен Джигарханян

У 85 років нас покинув сьогодні чудовий актор і друг України Армен Джигарханян Я пам'ятаю його добрі очі, зухвалу усмішку, яскравий талант …. Протягом десятиліть його буквально обожнювала публіка, режисери намагалися дістати його згоду на роль, а критики відзначали високу майстерність.

Після анексії Криму Росією Джигарханян встав на сторону українців, відмовившись підписувати будь-який лист на підтримку Путіна. Актор підтвердив свою позицію, виступивши із засудженням агресивної політики Росії.