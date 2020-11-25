Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на свята і відновила рух призупинених маршрутів

Додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята призначила Укрзалізниця.

Також відновили рух деяких поїздів, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Два поїзди здійснять додаткові рейси, ще один курсуватиме за подовженим маршрутами.

УЗ призначила курсування додаткових поїздів:

No168 Львів - Одеса. Він буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року.

No198 Ковель - Львів. Поїзд здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3, 6, 10 січня 2021 року.

No 768/767 Київ - Херсон. З Києва він буде курсувати 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року. З Херсона - 30, 31 грудня 2020 року і 4 і 11 січня 2021 року.

Також призначили додаткові рейси наступних поїздів:

No 774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року;

No 782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, перевізник з 13 грудня відновлює рух таких поїздів:

No 13/14 Київ - Солотвино (Тересва);

No 26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів;

No 58/57 Ковель - Одеса;

No 70/69 Маріуполь - Львів щодня з Маріуполя;

No 138/137 Хмельницький - Лисичанськ.

Також почнуть курсувати поїзди сполученням:

No 357/358 Київ - Рахів щодня, з 18 грудня з Києва, з 19 грудня - з Рахова.

No 745/746 Київ - Славське, щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Крім того, з 13 грудня щодня курсуватимуть поїзди:

No 41/42 Дніпро - Трускавець;

No 43 Івано-Франківськ - Київ;

No 45/46 Лисичанськ - Київ;

No 118/117 Чернівці - Київ.

Укрзалізниця запускає на зимові свята новий поїзд "Інтерсіті", що курсуватиме з Києва до карпатського курорту Славське. Розклад оприлюднили на сайті перевізника, але продаж квитків ще не відкрили, пише "Хмарочос".Поїзд ІС No705/706 курсуватиме щоденно з 15 грудня до 17 січня. Маршрут пролягає через Коростень, Підзамче, Львів і Стрий.

За матеріалами Gazeta.ua