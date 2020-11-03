В Україні почали використовувати тести на COVID-19 власного виробництва

На закупівлю таких тестів виділили понад мільярд гривень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні почали впроваджувати використання тест-системи на виявлення COVID-19 вітчизняного виробництва. Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна.

"Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антиген до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні", - розповів міністр.

Окрім цього, Степанов зазначив, що Кабмін виділив понад 1,2 млрд гривень на тестування. З цієї суми 1 млрд гривень спрямують на закупівлю тестів, що дозволить проводити ще 1 млн досліджень на місяць.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що потрібно робити пацієнтам з сільської місцевості, яким необхідно пройти тестування на COVID-19.