Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - повідомив Стефанчук.

Він також попросив усіх, з ким контактував останні дні, уважно поставитися до стану свого здоров'я.