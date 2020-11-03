Голова КСУ заявив, що боїться за свою безпеку

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що стурбований через власну безпеку і вважає, що йому хочуть вручити підозру й усунути з посади. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Щодо моєї особистої безпеки. Я теж цим занепокоєний і також вийшов в ефір, щоб відкрито про це попередити. Є сфабрикована справа про державну зраду. У чому вона полягає - у тому, що ще за радянських часів я отримав земельну ділянку у Криму, приватизував її і 10 років будував будинок", - розповів суддя.

За його словами, після введення будинку в експлуатацію його було внесено в декларацію.

"І не виникало ніяких питань - ні по ділянці, ні по будинку. Тому що у 2016 році НАЗК (Нацагентство з питань запобігання корупції. - "ГОРДОН") провело повну перевірку", - зазначає він.

За словами Тупицького, після окупації Криму відбулося зміщення його ділянки та сусідської. Сусід у Криму поставив йому ультиматум щодо розмежування ділянок, а в іншому разі погрожував знести будинок Тупицького. Тому голова КСУ уклав договір з адвокатами, щоб урегулювати це питання.

Він також пояснив, що не задекларував будинок, тому що не мав правових підстав, як внести його в декларацію.

"У декларації як - внесеш, що це договір купівлі-продажу, а це кадастр треба, договір купівлі-продажу. Визнавати російське законодавство? Ну це теж проблема. Чому я ще не задекларував - тому що в мене спір із цим сусідом був і він сказав "Схемам", не мені, що ніякої угоди не було насправді. А я йому говорю: "Що я в тебе повинен купляти, якщо в мене як було 0,69 га, так і залишилося в результаті переміру? Зміщення кордонів не збільшує твою ділянку", - зазначив він.

Голова КСУ вважає, що правоохоронців змушують вручити йому підозру в цій справі, що внаслідок призведе до усунення від посади.

За даними програми "Схеми", Тупицький 2018 року став власником земельної ділянки в Кореїзі в анексованому Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. У своїй декларації про доходи він цієї інформації не відобразив.

30 жовтня Тупицький заявив, що не знає, як внести в електронну декларацію інформацію про придбання ділянки в окупованому Росією Криму.

Держбюро розслідувань 30 жовтня відкрило провадження щодо Тупицького за фактами самовільного зайняття земельної ділянки та державної зради.

Олександра Тупицького призначили суддею Конституційного Суду у травні 2013 року за квотою президента. Зараз йому 57 років. Він уродженець Черкаської області. У 1993-2010 роках був суддею Куйбишевського райсуду Донецька, потім, до обрання у КСУ, працював в апеляційних господарських судах Донецької, Львівської та Дніпропетровської областей. Конституційний Суд України він очолив у вересні 2019 року. За матеріалами "Гордон".