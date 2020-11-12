Гризлов заявив про повну відмову Києва від Мінських угод

План дій щодо врегулювання конфлікту на сході України, який запропонувала делегація з Києва на засіданні тристоронньої контактної групи, абсолютно суперечить Мінським угодам.

Більш того, його можна розцінити як крок до повної відмови від цих домовленостей. Про це заявив повноважний представник Росії в контактній групі по Донбасу Борис Гризлов.

Він нагадав, що на даному засіданні контактної групи Київ повинен був підготувати проєкт плану дій з врегулювання конфлікту відповідно до Мінської угоди. Однак українська делегація представила абсолютно інший проєкт.

"Це не проєкт спільних дій, це проєкт, спрямований на ревізію Мінських угод", - заявив Гризлов. Він назвав цей проєкт плану "черговий імітацією переговорного процесу", єдина мета якого - скликання чергового саміту в "нормандському форматі". Крім того, за словами Гризлова, Київ відмовився від зобов'язання затвердити узгоджений варіант проєкту спільних дій постановою Верховної ради України.

"Пропонований український варіант на даному етапі може розглядатися як крок до повної відмови від Мінських угод. Це тільки погіршує ситуацію і може призвести до чергової кризи в переговорах", - констатував російський повпред, якого цитує РІА Новини.