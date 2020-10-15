Єрмак і Тищенко подали на Лероса до суду

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і депутат "слуги народу" Микола Тищенко подали проти нардепа Гео Лероса позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це свідчать дані з судових реєстрів, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на 21 жовтня призначено засідання Печерського районного суду за позовом Миколи Тищенка до Гео Лероса.

В Єдиному реєстрі судових рішень зазначено, що рішення про відкриття провадження у цій справі було прийнято Печерським райсудом 2 жовтня. Також там зазначено, що позов про захист честі, гідності і ділової репутації проти Лероса було подано двома особами.

"Справу розглядатиме одноособово суддя в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами", - сказано в рішенні суду.

За даними "Української правди", Єрмак подав позов 15 вересня, а Тищенко - ще в червні. У справі за позовом Єрмака за місяць тільки обрали склад суду.