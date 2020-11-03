Представник ЄС закликав всі партії Верховної Ради знайти розумне рішення по КС

В Євросоюзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України і закликали депутатів "знайти розумне рішення".

Представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив про занепокоєння щодо рішень Конституційного Суду і закликав Верховну Раду знайти розумне рішення для виходу з ситуації, що склалася. Про це він у вівторок, 3 листопада, написав у Twitter.

"Основні моменти: стурбовані ситуацією після рішення Конституційного Суду. Закликаємо всі партії, зокрема Верховної Ради, знайти розумне рішення після термінових дій, прийнятих Володимиром Зеленським та Кабміном", - написав Маасікас.

За його словами, в Євросоюзі підтримують обіцянку президента Володимира Зеленського провести ґрунтовну судову реформу.

Раніше в Раді Європи виступили проти розпуску КСУ. Венеціанська комісія і GRECO направили листа Дмитру Разумкову про законопроект Зеленського щодо Конституційного Суду.

Перед цим в Європарламенті підтримали відставку суддів КСУ. Євродепутати виступили із заявою щодо скасування КСУ статті про неправду в деклараціях і заявили, що підтримують законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ.