Как работает индексация и как ее проверить

Чем бы вы ни занимались, интернет-магазином, корпоративным порталом или лендингом, сделать сайт - лишь полдела. Дальше начинается самое интересное - продвижение. Индексация в этом деле - первый шаг на пути к топу поисковой выдачи. Рассказываем о том, как она происходит, как её проверить и ускорить.

Как работает индексация

Продвижение начинается с попадания страниц сайта в индекс поисковых систем (ПС). В эти базы данных Яндекс, Google и другие сервисы заносят информацию о содержимом страниц: использованных на них ключевых словах, размещённом на них контенте и другую информацию. Затем, когда пользователь обращается к ПС с запросом, сервис анализирует собранные данные и подбирает наиболее подходящие варианты ответа из списка проиндексированных страниц.

Как попасть в индекс поисковых систем

Чтобы ваш сайт проиндексировали, о нём нужно сообщить поисковикам. Это можно сделать несколькими способами.

1. С помощью инструментов поисковых систем. Почти у всех поисковиков есть собственные сервисы для веб-мастеров. У самых популярных из них на территории СНГ - Google и Яндекс - это Search Console и Яндекс.Вебмастер. В последнем даже есть специальный инструмент, позволяющий отправлять от 20 ссылок в день на страницы, которые нужно проиндексировать в приоритетном порядке.

Однако когда речь заходит не о нескольких десятках страниц, а об индексации сайта в целом, более эффективным решением будет добавить его в Яндекс и Google, а затем указать ссылку на карту сайта (файл Sitemap) в Search Console и Яндекс.Вебмастер. Тогда поисковики начнут самостоятельно и регулярно посещать ваш сайт и его новые страницы, чтобы затем добавить их в индекс. О том, как составить карту сайта вы можете узнать в руководстве Google. Что касается скорости попадания в выдачу, она зависит от многих факторов, но в среднем занимает одну-две недели.

2. С помощью ссылок с других сайтов. Быстро обратить внимание поисковых систем на вашу новую страницу можно, разместив ссылки на неё на других порталах. Если один из них будет новостным, скорее всего, страница быстро попадёт в выдачу, так как поисковики часто проверяют такие сайты и ссылки на них считают полезными. В некоторых случаях индексирование может занять меньше суток.

Попадёт ли страница в поисковую выдачу, зависит от её содержимого. Если с ней всё в порядке, робот проиндексирует её и в скором времени она появится в поисковой выдаче.

Как проверить индексацию сайта

Есть несколько способов узнать были ли проиндексированы нужные вам страницы.

1. С помощью Яндекс.Вебмастера и Search Console. В первом для этого есть специальный инструмент - "Проверить статус URL". Достаточно добавить в него ссылку на нужную страницу, и в течение двух минут (иногда - нескольких часов) вы узнаете о статусе страницы в ПС.

Чтобы проверить статус страницы в Search Console, нужно ввести ссылку на неё в поисковой строке, которая отображается в верхней части экрана. На открывшейся форме вы узнаете, была ли страница проиндексирована поисковиком.

2. С помощью команды "site". Если вы не хотите добавлять сайт в сервисы для веб-мастеров, вы можете проверить сразу все попавшие в индекс поисковиков страницы с помощью специальной команды. Для этого введите в поиск Яндекс или Google запрос вида "site:mysite.ru" (без кавычек), и вы увидите все страницы, попавшие в выдачу.

3. С помощью сервисов. Самый простой способ проверить индексацию определённых страниц - воспользоваться для этого сторонними сервисами. Например, Серпхант позволяет проверить индексацию сразу 50 страниц в Яндекс и Google. Введите ссылки на них в специальную форму (не забудьте про http:// или https://) и нажмите "Начать проверку". Иногда инструмент долго выдаёт результаты проверки по одной-двум позициям, но существенно на функциональность это не влияет.

Ещё один сервис - плагин RDS Bar для Chrome, Firefox и Opera - позволяет получить подробную информацию о любой открытой в браузере странице, в том числе и о том, проиндексирована ли она.

Как ускорить индексацию

Чем быстрее поисковые системы внесут страницу в индекс, тем быстрее на неё попадут посетители. Чтобы сократить время ожидания, следуйте следующим рекомендациям:

Обязательно добавьте сайт в ПС через сервисы для веб-мастеров.

В Search Console и Яндекс.Вебмастере укажите ссылки на файлы Sitemap и robots.txt.

Регулярно добавляйте на сайт новый уникальный контент.

Не забывайте перелинковывать страницы между собой.

Добавляйте ссылки на новые страницы в социальные сети и на другие сайты.

Как закрыть сайт от индексации

Не все страницы нравятся поисковым системам. Некоторым из них - например, служебным страницам и тем, которые пока что находятся в разработке, - не только нечего делать в выдаче, но и лучше вообще не попадаться на глаза поисковым роботам. Чтобы предотвратить попадание таких страниц в выдачу, лучше сразу запретить их индексацию. Сделать это также можно несколькими способами:

1. Использовать команду Disallow в файле robots.txt. В этом файле указываются правила для поисковых роботов: какие-то страницы в нём можно разрешить индексировать определённым ПС, а какие-то - запретить. Чтобы страница не попала в выдачу, используйте команду Disallow. Подробнее о работе с файлом robots.txt читайте в руководстве Яндекса.

2. Добавить тег noindex в HTML-код страницы. Наверное, самый простой способ, когда нужно запретить роботу индексацию конкретной страницы или страниц определённого типа. Чтобы воспользоваться им, достаточно добавить в раздел HTML-кода страницы директиву .

3. Использовать авторизацию. Некоторые страницы - например, личный кабинет и "черновики", находящиеся в разработке, - можно закрыть от роботов формой авторизации. Это самый надёжный способ, так как даже те страницы, индексация которых запрещена в robots.txt или директивой noindex, могут попасть в поисковую выдачу, если на них ведут ссылки с других страниц.

По материалам Vc.ru.