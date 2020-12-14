Суд став на сторону Портнова у справі проти журналістів - ЗМІ

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги водія програми "Схеми" Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду за його позовом проти колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє Радіо Свобода із зали суду.

У серпні Печерський райсуд відмовив Мазуру в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов'язати Портнова видалити з публічного простору його персональні дані.

Після публікації повного тексту сьогоднішнього рішення Київського апеляційного суду з мотиваційною частиною воно буде оскаржене у касаційному порядку.

"Суд створює небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація будь-якої особи як спосіб захисту своїх прав, хоча закон каже, що таке поширення є незаконним, і воно дозволяється тільки у виняткових випадках. Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи, і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності і розумності", - заявила адвокат Мазура, керівник юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої. Портнов проти "Схем": що відомо

6 листопада 2019 року поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 1 ст. 345- 1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України після звернень про тиск Портнова на журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), яка працювала над підготовкою матеріалу про нього.

Зокрема, Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готувала розслідування щодо впливу та зв'язків екс-посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані і домашня адреса водія, номери його автомобіля, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

Як наголошувалося в заяві Радіо Свобода, згодом Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією їхньої персональної інформації, а також "аналізом приватного життя та ненав'язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив стеження за співробітниками редакції "Схем". За матеріалами УНІАН.