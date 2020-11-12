Частина міст України відмовилася від карантину вихідного дня

Кабінет міністрів України погодив введення карантину вихідного дня вже з суботи, 14 листопада. Однак не всі міста погодилися піти на такі заходи.

Першим від карантину вихідного дня відмовився мер Львова Андрій Садовий. Свою позицію про карантинні обмеження він висловив на мітингу підприємців.

"Нумо приймімо ще карантин обідньої перерви! На мою думку, це дурість", - заявив мер.

За словами Садового, у Львові відкриваються нові лікарні, з'являються нові койкомісце, медики вміють лікувати хворих на COVID-19, до того ж 25% львів'ян вже перехворіли на коронавірусну хворобу.

"Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто не прийматиме. Це наше місто", - сказав він.

У Слов'янську Донецької області також відмовилися вводити карантин вихідного дня. Мер Вадим Лях підкреслив, що вихідний в 100-тисячному прифронтовому Слов'янську і містах-мільйонниках Києві чи Харкові має істотні відмінності.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - зазначив він.

На думку Ляха, рішення про карантинні обмеження повинні прийматися на місцях комісіями з надзвичайних ситуацій.

"Лист про це я вже направив до Кабміну. Сподіваюся, уряд піде нам назустріч. Поки ж ніяких додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень ми приймемо рішення", - додав мер.

Крім того, мер Рівного Володимир Хомко вирішив почекати з введенням у місті карантину вихідного дня. За його словами, в понеділок збереться комісія з питань ТЕБ та НС, і тоді вже буде прийнято рішення щодо цього.

Не підтримує карантин вихідного дня і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який сам захворів на коронавірус.

"Я готовий підтримувати будь-які рішення уряду, але лише у випадку, коли місто отримуватиме підтримку від держави. Нині ж спостерігається інша ситуація. На 35% підіймається ціна на газ, зупиняється нормальна робота малого і середнього бізнесу. Усе це призведе до мільйонних втрат міського бюджету. Місто може просто зупинитися", - попередив він.

Бондаренко вважає, що карантин вихідного дня недоречний для таких невеликих міст, як Черкаси.

"У вихідні наші люди здебільшого відпочивають на свіжому повітрі, в парках, за містом. Крім того, на мою думку, у великих супермаркетах існує набагато більший ризик заразитися, ніж у маленьких магазинчиках, які дотримуються необхідних санітарних норм. Тому такі міри не дадуть бажаного ефекту у боротьбі з хворобою, натомість можуть просто знищити дрібний бізнес. Тож наголошую: запровадження карантину вихідного дня - це велика помилка", - зазначив мер.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада За матеріалами T1.ua