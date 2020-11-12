. Голова НБУ розповів, коли місія МВФ приїде до України

Дати перебування місії МВФ в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують Міжнародний валютний фонд. Втім, голова НБУ Кирило Шевченко висловив сподівання, що місія відвідає Україну вже до кінця цього року. Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, для того, щоб з'явились дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань.

"Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - розповів Шевченко. Що обговорюють

Голова НБУ наголосив, що наразі з МВФ обговорюють три блоки питань.

Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні.

Другий - проекту бюджету України на 2021 рік.

Третій - роботи самого Національного банку.

Найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був передбачуваний у своїй реакції на такі виклики від Конституційного суду. Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - додав Шевченко.

Візит до США

Шевченко перебуватиме з офіційним робочим візитом у Вашингтоні протягом 8- 13 листопада.

"Мета візиту - обговорення стану та перспектив співробітництва України з міжнародними партнерами. В рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC)", - йдеться в повідомленні. Чекати чи не чекати траншу

В інтерв'ю "Мінфіну" міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна виконала вже 4 з 10 структурних маяків меморандуму з МВФ. Виконання ще двох структурних маяків фіналізується.

За словами Марченка, в проєкті бюджету на 2021 рік кошти МВФ враховані.

"Ми заклали $ 1,5 млрд і сподіваємося їх отримати. Ще в цьому році планувалися два транші по $ 700 млн. Є надія, що ми отримаємо кошти ще в 2020-му, ми робимо все для цього можливе. Якщо ж транш буде виділено у 2021 році, це збільшить нашу вибірку в наступному році і зменшить необхідність запозичувати на внутрішньому або зовнішньому ринку капіталу", - зазначив міністр.

"Я такий сценарій навіть не розглядаю. Під кошти МВФ підв'язані інші ресурси. Це і фінансова допомога ЄС, і Світового банку, і наші євробонди, і інші кредитні ресурси.

У нас внутрішній ринок дуже обмежений. Як будемо діяти? Ми, звичайно, розробляємо альтернативні сценарії фінансування, але можливості України обмежені і умови таких сценаріїв набагато менш привабливі для України", - сказав Марченко.

У МВФ постійно нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні. Дату прибуття місії в Україну для прийняття рішення про другий транш поки не назвали.

У червні рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $ 5 млрд і надала перший транш. Перегляд програми був запланований на вересень. В цілому програма розрахована на 18 місяців. За матеріалами minfin.com.ua