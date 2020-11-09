Окупанти обстріляли позиції ООС біля Водяного з гранатомета
Упродовж минулої доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Порушення сталося в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне. Зафіксовано застосування окупантами підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.
Як зазначили в командуванні ООС, ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.
З початку поточної доби, 9 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. За матеріалами Еспресо TV