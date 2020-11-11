США бояться: чи не розкриє Трамп державні таємниці, щоб помститися?

Що може зробити Дональд Трамп за останні дні свого президентства?

Думка опонентів Трампа: досить багато! Зараз є побоювання, що експрезидент може розкрити державні таємниці - з упертості, помсти або - як уже відбувалося неодноразово - через звичайного вихваляння

Балакучий Трамп може доставити майбутньої адміністрації демократа Джо Байдена справжній головний біль і підірвати національну безпеку США, пише німецьке видання Bild.

Ні в однієї людини немає доступу до такого обсягу секретної інформації, як в американського президента: Трамп в курсі процедури запуску ядерних ракет, планів розробки футуристичних бойових систем або того, де і як виконують службові завдання американські шпигуни. В Овальному кабінеті є доступ до всіх таємниць наддержави.

Уже через його характеру і делікатного становища Трампа можна спокійно вважати ризиком для контррозвідки: у нього великі борги (згідно з повідомленнями ЗМІ, вони становлять понад 400 млн доларів), він злий на власний уряд, де, на його думку, сидять одні тільки вороги "глибинної держави". І їм рухає тверда впевненість в тому, що його позбавили виборів.

"Будь-який, хто розсерджений, незадоволений або ображений, ризикує розкрити секретну інформацію, і Трамп, звичайно, вписується в цей образ", - сказав в інтерв'ю виданню The Washington Post ексагент ЦРУ Девід Прісс .

Під час свого президентства республіканець вже потрапляв на перші шпальти газет через свою нестримної балаканини та хвастощів. Російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову і послу Сергію Кисляку він розповідав в Овальному кабінеті про терористичні загрози. На основі його висловлювань можна було простежити, як американські спецслужби отримали інформацію про плани терористичного угрупування ІГІЛ, а саме за допомогою інформанта ізраїльської спецслужби "Моссад".

Але є й експерти, які не бажають перебільшувати цю небезпеку. Причина: невігластво Трампа. Президент відомий тим, що вважає за краще ухилятися від щоденних "інструктивних нарад" або ж проводить їх максимально коротко і поверхнево".

"Трампу чи цікаві більшість закордонних операцій США, сказав в розмові з Bild експерт із зовнішньої політики Джонатан Крістол: "Тому дуже малоймовірно, що він, наприклад, поділиться з Росією оборонною стратегією НАТО, навіть якщо захоче це зробити. Я сумніваюся, що він може зробити щось таке складне і сенсаційне".

Проте в останні дні ери Трампа цокає ще одна бомба уповільненої дії, побоюється Крістол: за його словами, Трамп може проговоритися шефу Кремля Володимиру Путіну про те, хто в його оточенні є американським агентом або "знайти можливість як останньої люб'язності для свого дорогого друга Ердогана видати Туреччині дисидента Фетхуллаха Ґюлена.