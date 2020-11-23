Тарас Кучма переміг на виборах мера Дрогобича

Чинний міський голова Дрогобича Тарас Кучма переміг свого суперника в другому турі виборів мера з різницею в 508 голосів.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів штабу Кучми, пише ZAXID.net.

Так, за Кучму проголосували 13 103 людини, за самовисуванця Андрія Веселого - 12 595. Міська ТВК офіційні результати поки не надала.

Підприємець і голова Благодійного фонду імені своєї родини Андрій Веселий у 2020 створив у місті Центр опору коронавірусу, який надає волонтерську допомогу. Володіє ТОВ "Брати", яка займається виготовленням елементів будівництва, ремонту доріг і тротуарів. Кар'єру розпочинав у Королівському банку Канади.

Тарас Кучма був добровольцем війни на Сході України, в 2015 році відзначений грамотою ВР за мужність і героїзм під час виконання військового обов'язку. Також нагороджений відзнаками "За безпеку народу" (18 листопада 2014 року), "За доблесну службу" (26 січня 2015 року), медаллю "За жертовність і любов до України" (23 грудня 2014 року).

25 жовтня 2015 на чергових виборах міських голів обраний міським головою Дрогобича.

Нагадаємо, учора під час виборів у Дрогобичі на Львівщині спостерігачі зафіксували автобуси з молодиками. Молоді люди заявили, що є журналістами і планують охороняти вибори.