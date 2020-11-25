У ТКГ ОБСЄ поводить себе все більш проросійськи, а не як посередник - Гармаш

На переговорах Тристоронньої контактної групи Україна зайняла жорстку позицію стосовно Росії та ОБСЄ і вимагала дотримання РФ своїх зобов'язань підписанта домовленостей на "Нормандському саміті".

Про це в ефірі "Прямого" заявив представник Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Напевно вперше Україна зайняла жорстку позицію стосовно Росії та особливо вперше щодо ОБСЄ, яка, на мій погляд, поводиться останнім часом все більше проросійськи і все менше як посередник, зацікавлений у вирішенні конфлікту. Раніше звертав на це увагу в основному я, а делегація з дипломатичних міркувань тримала себе дуже стримано в цьому питанні.

Сьогодні ж Леонід Кравчук дуже жорстко зажадав від того ж Гризлова, щоб Росія представила свою позицію як член ТКГ і як підписант домовленостей в "нормандській четвірці" на Паризькому саміті. Щоб РФ представила свою позицію щодо врегулювання по тому, що вони називають "мирним планом". Україна представила свій документ, нехай Росія тепер представить свій документ.

Росія відмовляється це робити, намагаючись, в першу чергу, суб'єктивувати ОРДЛО. Тобто вони підсовують нам якийсь план ОРДЛО, яка не є членом ТКГ і не несе відповідальності за ці плани. ОБСЄ не хоче цього факту помічати. Сьогодні, напевно, вперше були розставлені чіткі акценти, хто є членами ТКГ і хто повинен нести відповідальність за зрив домовленостей в Парижі", - сказав Гармаш.

Він також припустив, що попри напружені переговори наступна зустріч ТКГ відбудеться, як і заплановано.

"Мені здається, сторона ОБСЄ і російська сторона відчули те, що якоюсь мірою вони трошки перевищили, напевно, грань допустимого. Тому, наприклад, головуюча від ОБСЄ запропонувала взяти паузу і зупинити обговорення в політичній підгрупі, щоб не заходити в більшу кризу. Я думаю, що Росія зараз не зацікавлена у зриві переговорів і блокуванні переговорів. Тому наступна зустріч ТКГ відбудеться 15 листопада, як і заплановано. Гадаю, шоу має тривати, як то кажуть. Тим більше, що, на мій погляд, воно зараз йде в правильному напрямку. Тому всі сторони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб діалог тривав", - зазначив представник української делегації.

Гармаш додав, що українська сторона буде наполягати на виконанні Росією своїх зобов'язань як члена "нормандської четвірки".

"Як учасник переговорів я бачу тренд до того, що ми будемо наполягати, щоб Росія брала відповідальність за ті домовленості, які вона бере на себе в "нормандській четвірці", щоб "Мінськ" повертався в формат Тристоронньої контактної групи, а не те, що зараз відбувається фактично п'ятистороння контактна група, і щоб, скажімо так, Росія висувала конкретні документи, які можна обговорювати. Тому я оцінюю позитивно сьогоднішнє засідання Тристоронньої контактної групи", - сказав член української делегації.

Раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія фактично визнала себе стороною конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, представники Росії у ТКГ підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики.

Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року. За матеріалами Прямий канал.