Тищенко отримав нову підозру — щодо «розв’язання питань» із колцентрами

Народному депутатові Миколі Тищенку повідомили про підозру в хабарництві, легалізації коштів і внесенні недостовірних даних до декларації.

Про це повідомили НАБУ та САП.

Правоохоронці офіційно не називають імені народного депутата, але з деталей випливає, що йдеться про Миколу Тищенка.

За даними слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись боротьбою з діяльністю «колцентрів», попросив у людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів хабаря.

За це, за даними НАБУ, він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «колцентрів» в інтересах цієї людини та не перешкоджати роботі інших. А втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 мільйона гривень незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії депутата кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (хабарництво), ч. 2 ст. 209 КК України (відмивання коштів), та ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні.

Нагадаємо, нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконного позбавлення волі й побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи у Дніпрі. Судовий процес перебуває на етапі дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. За матеріалами Hromadske.