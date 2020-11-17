Чверть українців заробляє менше ніж 6 тис. грн

Кожен п'ятий українець отримує від 5 до 6 тисяч гривень на місяць. При цьому понад 25 тисяч гривень заробляє менше ніж 7% працівників.

Держстат опублікував розподіл кількості штатних працівників за розмірами їх зарплат у вересні 2020 року. Про це повідомляє прес-служба статистичного відомства у вівторок, 17 листопада.



Так, 19% штатних працівників отримують зарплату від 5000 грн до 6000 грн.



При цьому всього кількість штатних працівників на кінець місяця, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, становило 6923,4 тисячі осіб, що на 2,0% більше, ніж у червні (6787,7 тисячі осіб).



Серед працівників було нараховано:



до 5000,00 грн - 8,2%,

від 5000,01 до 6000,00 грн - 19,0%,

від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,7%,

від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,2%,

від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

від 8000,01 до 10000,00 грн - 11,1%,

від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,9%,

від 12000,01 до 15000,00 грн - 11,1%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,5%,

від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

більш як 25000,00 грн - 6,6%.



Раніше керівництву трьох держкомпаній скасували обмеження за зарплатами. Раніше зарплати топменеджменту обмежили на час карантину, встановивши верхню межу на рівні 47 230 грн на місяць.



Також були названі зарплати суддів Конституційного Суду. В середньому, суддя Конституційного Суду отримує в місяць чверть мільйона гривень. У цьому році на фінансування суду виділено 314 мільйонів. За матеріалами Корреспондент.net

