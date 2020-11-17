НАБУ спростувало закриття справи "Роттердам+"

Справа щодо схеми постачання вугілля "Роттердам+" залишається відкритою. Інформація про її закриття є неправдивою.

Про це заявляє Національне антикорупційне бюро.

В повідомленні НАБУ сказано, що позивач відкликав скаргу за відсутністю предмету спору, а тому розслідування "Роттердам+" продовжується за рішенням Вищого антикорупційного суду від 27 жовтня.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Справа "Роттердам +" була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи. За матеріалами РБК-Україна.