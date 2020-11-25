"Нафтогаз" назвав ціну на газ для населення у грудні

"Нафтогаз України" зберіг для своїх клієнтів ціну газу для населення у грудні на рівні листопадової - 6,33 грн за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу).

Як повідомили в компанії, нові ціни поширюються на клієнтів ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Ця ціна дійсна для тарифу Місячний, але за тарифу "Річний" ціна газу протягом 12 місяців за умови подачі заявки протягом грудня складе 6,45 грн/кубометр.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пропонує застрахуватися від зростання цін на газ через спеціальний тарифний план "Річний". Новий тариф захистить споживачів від цінових коливань. Також Нафтогаз впровадить тариф "Квартальний", який стане доступним на жовтень цього року і на перший квартал 2021 року лотами від 150 куб.м газу.

За матеріалами UA.NEWS