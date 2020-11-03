Парламент відтермінує введення касових апаратів для ФОП до 2022 року

Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб- підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, пише РБК-Україна.

"Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 01.01.2022. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні повинен бути зареєстрований цей законопроект", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, розгляд проекту має відбутися у середу, 4 листопада.

"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.