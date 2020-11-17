В Україні зареєстровані 399,7 тисячі безробітних

В Україні офіційний статус безробітного мають 399,7 тис. громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада.

"Статус безробітного з початку карантину отримали майже пів мільйона людей. Якщо станом на 12 березня статус безробітного мали 361 тис. осіб, то сьогодні 399,7 тис", - зазначив Шмигаль.

За його словами, від початку карантину - з 12 березня, станом на 17 листопада офіційно через центри зайнятості працевлаштовано 419 тис. осіб.

Шмигаль зазначив, що в уряді здійснюють заходи зі стимулювання української економіки для того, щоб подолати наслідки пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.