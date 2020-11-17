Прем'єр розповів, коли в Україну завезуть вакцину від COVID-19

Український прем'єр Денис Шмигаль розповів про те, коли в Україну почне надходити перша партія дози вакцини від китайського коронавірусу COVID-19.

Про це Керівник Кабміну заявив в рамках засідання українського парламенту у вівторок, 17 листопада нинішнього року. "Очікуємо, що приблизно вісім мільйонів доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року", - сказав прем'єр.

Правда, Шмигаль уточнив, що поки твердих домовленостей про надходження вакцини в Україну. Прем'єр заявив про те, що уряд веде переговори щодо закупівлі "надійних і перевірених" американських вакцин Pfizer і Moderna.

Раніше Угур Шахін заявив, що вакцина від коронавірусу може скоротити темпи передачі COVID-19 від людини до людини на 50%.

Як вважає інфекціоніст Вадим Арістов, завезти вакцину від коронавірусу в Україну фактично неможливо. Для препарату потрібне обладнання холодного зберігання - вакцина вимагає заморозки до -70 градусів, тоді як в нашій країні немає відповідних фризерів. За матеріалами Главред.