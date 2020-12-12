У віці 85 років помер кіноактор Валентин Гафт

У Москві помер відомий радянський актор Валентин Гафт.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на підтвердження дружини померлого.

У серпні 2019 року Гафт був госпіталізований з інсультом, потім його перевели у реабілітаційний центр. Наприкінці листопада дружина актора казала, що його стан - стабільний.

Артист знявся у багатьох російських та радянських фільмах, найвідоміші ролі - покойовий Брассет у "Здорові були, я ваша тітка", Сидорин у "Гаражі", Сатанеєв у "Чародіях", Воланд у "Майстрі та Маргариті" Юрія Кари.

Актор неодноразово висловлював антиукраїнську позицію. В інтерв'ю виданню Гордон він підтвердив фразу, сказану у пропагандистському фільмі НТВ, що є путіністом.

"Завжди говорю те, що думаю ... Кому потрібна Україна? Крим віддано вам несправедливо, це російська територія, за неї ті до біса скільки боролися, пролили кров", - сказав Гафт в інтерв'ю у 2015 році. За матеріалами УНІАН.