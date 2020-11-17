В цьому році в грудні українці відпочиватимуть дев'ять днів.

Крім традиційних вихідних, додатковий - 25 грудня, коли відзначається католицьке Різдво.

На українців чекає три поспіль вихідних - 25, 26, 27 грудня.

Всього в першому місяці зими буде 22 робочих дні. Скороченим - робочий день напередодні Нового року - 31 грудня.

Вихідні дні в грудні: 5-6 - субота і неділя. 12-13 - субота і неділя, 19-20 - субота і неділя. 25, 26 і 27 грудня - п'ятниця, субота та неділя.

Найбільше в цьому році було вихідних в травні - 12 днів. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.