В Україні з 20 грудня можуть ввести повний локдаун - ЗМІ

Кабінет Міністрів України та Офіс президента розглядають можливі варіанти введення локдауну через поширення захворюваності на COVID-19. Про це 25 листопада повідомляє Суспільне, посилаючись на інформацію джерел, наближених до переговорів.

"Поки розглядається два варіанти в залежності від того, якою буде статистика захворюваності. У лайтовому варіанті нам запропонують локдаун після Нового року на три тижні, якраз на час новорічних канікул", - ідеться в повідомленні.

Співрозмовник зазначив, що наразі відсоток заповнюваності лікарень коливається по Україні в середньому в межах 50%, але якщо він сягатиме 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

За інформацією джерела, якщо кількість нових випадків зростатиме, локдаун можуть запровадити із 20 грудня, і тоді він захопить новорічні свята.

"РБК-Україна" з посиланням на обізнане джерело повідомляє, що конкретної дати запровадження нових обмежень поки немає.

За словами співрозмовника видання, дата введення жорсткого карантину залежить виключно від епідемічної ситуації у країні й темпів її погіршення.

"Може бути й 20-те, і 15-те, і 25 грудня", - зазначено в заяві.

Станом на 25 листопада в Україні зафіксовано 661 858 випадків коронавірусної інфекції, із них 13 882 - протягом останньої доби. За час епідемії у країні померло 11 492 пацієнти з COVID-19, одужало 307 778 осіб. За матеріалами Гордон.