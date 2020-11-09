В Україні за добу зафіксовано 8 687 нових випадків COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за останню добу
госпіталізовано - 1 100 осіб;
летальних випадків - 115;
одужало - 2 277 осіб;
здійснено тестувань за добу -41 114 (в т.ч. методом ПЛР - 34 393, методом ІФА - 6 721).
За весь час пандемії в Україні
захворіло - 469 018 осіб;
одужало - 209 143 особи;
летальних випадків - 8 565;
проведено ПЛР-тестувань - 3 648 292.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
Кількість захворювань в м. Київ - 44 920 випадків