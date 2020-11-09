В Україні за добу зафіксовано 8 687 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу

госпіталізовано - 1 100 осіб;

летальних випадків - 115;

одужало - 2 277 осіб;

здійснено тестувань за добу -41 114 (в т.ч. методом ПЛР - 34 393, методом ІФА - 6 721).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 469 018 осіб;

одужало - 209 143 особи;

летальних випадків - 8 565;

проведено ПЛР-тестувань - 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Кількість захворювань в м. Київ - 44 920 випадків