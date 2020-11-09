З 9 листопада в Україні заборонено планові операції та госпіталізації - Ляшко

В Україні з 9 листопада заборонено планові госпіталізації й операції. Про це на брифінгу 9 листопада сказав головний санлікар України Віктор Ляшко.

"З понеділка всі планові госпіталізації, операції заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих (у невідкладних випадках. - "Гордон") і пацієнтів з коронавірусом", - підкреслив Ляшко.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

В Україні протягом доби 8 листопада підтвердили 8687 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Від початку пандемії COVID-19 захворіло 469 018 українців, одужало 209 143 особи. Від хвороби померло 8565 осіб, з них 115 - протягом останньої доби.

МОЗ запропонувало посилити обмеження в Україні, зокрема - ввести "карантин вихідного дня". За матеріалами "Гордон".