Зеленський і Єрмак через коронавірус госпіталізовані в "Феофанію"

Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак проходять лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це повідомив радник Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони перебувають у "Феофанії". Там обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - зазначив Подоляк.

У глави Офісу президента Єрмака також є окрема ізольована палата, але не спец кабінет.

"У них там стандартний графік. Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу, вони в комунікаційному офлайні", - пояснив він.

Подоляк додав, що з сім'єю Зеленський не бачиться, не дивлячись на те, що дружина Зеленського вже перехворіла на коронавірус. За матеріалами IPress.ua